Общество

Захарова оправдалась за ремонт дачи за счет НТВ
Lenta.ru
06:02

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила свое участие в программе «Дачный ответ» на телеканале НТВ. В интервью изданию The Insider дипломат заявила, что не считает новую роскошную веранду на загородном участке взяткой.
Lenta.ru06:02

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НТВ отремонтировала дачу родителей Марии Захаровой. Представитель МИДа заявила, что «не выступала в роли госслужащей» в программе

Новая газета07:23

Захарова оправдалась за ремонт дачи за счет НТВ

Lenta.ru06:02

Официальный представитель МИД М. Захарова считает, что не нарушила закон, когда снялась в программе НТВ «Дачный ответ»

Эхо Москвы05:04

« Я выступала в роли дочери» : Захарова не считает дачу от НТВ нарушением этики госслужащего

БИЗНЕС Online03:57

Россияне негативно отреагировали на выпуск программы про дачу Захаровой

Взгляд.рувчера в 12:10

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Рунавчера в 11:46

«Дачный ответ» построил для Марии Захаровой целый дом

Наш Брянск.Ruвчера в 07:57
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Телепередача
Еженедельная передача выходящая на телеканале НТВ каждое воскресенье в 11:55. Ведущий Андрей Довгопол.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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