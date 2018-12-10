Общество

Захарова оправдалась за ремонт дачи за счет НТВ
Lenta.ru
06:02

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила свое участие в программе «Дачный ответ» на телеканале НТВ. В интервью изданию The Insider дипломат заявила, что не считает новую роскошную веранду на загородном участке взяткой.
Lenta.ru06:02

Подробнее о событии

Захарова отказалась считать взяткой роскошную веранду от НТВ

Московский Комсомолец08:15

НТВ отремонтировала дачу родителей Марии Захаровой. Представитель МИДа заявила, что «не выступала в роли госслужащей» в программе

Новая газета07:23

Захарова оправдалась за ремонт дачи за счет НТВ

Lenta.ru06:02

Официальный представитель МИД М. Захарова считает, что не нарушила закон, когда снялась в программе НТВ «Дачный ответ»

Эхо Москвы05:04

« Я выступала в роли дочери» : Захарова не считает дачу от НТВ нарушением этики госслужащего

БИЗНЕС Online03:57

Россияне негативно отреагировали на выпуск программы про дачу Захаровой

Взгляд.рувчера в 12:10

«Дачный ответ» построил для Марии Захаровой целый дом

Наш Брянск.Ruвчера в 07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество

Попросившей о помощи отшельнице Агафье Лыковой подарили собаку

Обновлено в 09:02
Общество

Золотов подал на Навального в суд

Обновлено в 08:56
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

Американская компания Google оштрафована на 500 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.
Обновлено в 09:10
Общество

Собиравшей подписи против онкобольных детей москвичкой занялся СКР

«Из информационного сообщения следует, что в одном из жилых домов, расположенных на юго-западе Москвы, жильцы собирают подписи за ограничение проживания в жилом помещении несовершеннолетних детей, страдающих онкологическими заболеваниями», — сообщили в СКР.
Обновлено в 08:49
Транспорт

В ГИБДД предложили сдавать «город», не зная маршрута

В ГИБДД считают, что нужно "закрыть" информацию о маршруте движения во время экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 09:07
Общество

Из описи имущества Петросяна и Степаненко пропали 60 картин

Около 60 картин пропали из описи имущества, которая была составлена в рамках бракоразводного процесса артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Обновлено в 09:12
Общество

Минтруд внес в кабмин законопроект об электронных трудовых книжках

Минтруд РФ внес в правительство законопроект о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Обновлено в 09:11
Путешествия

Прокуратура внесла представление «Ираэро» из-за задержек рейсов

Прокуратура внесла авиакомпании «Ираэро» представление из-за длительных задержек рейсов.
Обновлено в 08:15
Транспорт

В московском метро произошел сбой на двух ветках

Технический сбой произошел сразу на двух загруженных направлениях. Сначала около 8:30 встал южный участок Замоскворецкой линии.
Обновлено в 07:08
Общество

Lamoda откроет первый офлайн-магазин

Обновлено в 07:56
Общество

СМИ назвали регионы России с самым большим числом должников по ЖКХ

Отмечается, что около 34% жителей региона испытывают трудности при оплате услуг ЖКХ.
Обновлено в 09:10
Общество

Названы регионы с самым дорогим салатом оливье

Росстат назвал российские регионы с самой высокой ценой на новогодний салат оливье. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».
Обновлено в 09:06
Общество

Более трети россиян сочли высокой угрозу насилия над женщинами в семье

Обновлено в 09:00
Общество

Российских школьников обрекли справлять нужду на морозе

В школе поселка Вознесенка в Красноярском крае чиновники установили биотуалеты, но запретили ими пользоваться и отправили учащихся справлять нужду на улицу.
Обновлено в 09:10
Общество

Собственника мусорного полигона «Ядрово» могут лишить земли

Напомним, что в марте 2018 года в Волоколамском районе Московской области начались массовые протесты против переполненного мусорного полигона «Ядрово», который при отсутствии должного ухода начал источать свалочные газы.
Обновлено в 08:54
ещё по теме
Дачный ответ
Телепередача
Еженедельная передача выходящая на телеканале НТВ каждое воскресенье в 11:55. Ведущий Андрей Довгопол.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное