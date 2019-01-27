Политика
Захарова оценила выделение Германией 12 млн евро для блокадниковРИА Новости 07:19
Немецкое правительство выделит 12 миллионов евро на улучшение условий госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас поддержали этот шаг.
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Происшествия
В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытия
Обновлено в 07:46
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проиграл американскому чемпиону Bellator в полутяжелом весе Райану Бейдеру в финале Гран-при этого промоушена, упустив возможность завоевать чемпионский титул в тяжелой весовой категории.
Обновлено в 09:17
Политика
Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на «Удавах»
Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Обновлено в 06:12
Происшествия
Газ взорвался в жилом доме в Москве
"В квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", — сказал представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:57
Общество
«Победа» назвала причину прекращения рейсов в Хельсинки
Прекращение рейсов "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в Хельсинки вызвано оптимизацией программы полетов, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского перевозчика Елена Селиванова.
Обновлено в 08:28
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Общество
Глава подмосковного СПЧ попала под критику из-за слов о бюджете
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева упрекнула некоторых пришедших в том, что они требуют средства из федерального бюджета.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасности
«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Нижегородской области частный вертолет совершил жесткую посадку
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Богородском районе Нижегородской области, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Японии неизвестные пообещали отравить лекарства и продукты
Неизвестные вымогают у девяти японских компаний крупную сумму в биткоинах, угрожая распространением отравленных цианидом продуктов и лекарств, сообщает вещательная корпорация NHK World.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Вологодской области опрокинулся автобус
В Вологодской области на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога опрокинулся автобус. В результате происшествия пострадали два человека.
Обновлено в 09:37
Экономика
«Роскосмос» выделил 450 млн рублей на контроль качества сборки ракет
Обновлено в 08:41
Происшествия
Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27
Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.
Обновлено в 02:05
Общество
В Париже началось первое движение «красных платков»
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
В Сети появилось видео крушения дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, произошедшего во вторник 22 января, передает ФАН.
Обновлено в 02:49
Политика
Путин призвал хранить и передавать правду о блокаде Ленинграда
Обновлено в 07:45
Политика
Кремль отрицает присутствие российских наемников в Венесуэле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает прибытие в Венесуэлу 400 российских наемных военных.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали сотни человек
Известно, что после прорыва дамбы на железорудном руднике пропали около 200 человек.
Обновлено 25 января в 22:16
Происшествия
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области
В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Авто
Эксперты рассказали, как январский рост цен повлиял на продажи авто
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Прокуратура проверит школу, в которой завелись клопы и тараканы
Ранее «Петербургский дневник» писал, что школу №291 заполонили тараканы и клопы.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
СМИ узнали о побеге десятков главарей ИГ из тюрьмы при помощи сил США
Обновлено в 04:47
Транспорт
В Москве призвали отказаться от поездок на автомобилях из-за метели
Обновлено в 01:23
Теннис
Джокович победил Надаля и в седьмой раз выиграл Australian Open
Серб Новак Джокович подтвердил свое звание первой ракетки мира, победив испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open, первого в этом сезоне турнира серии Большого шлема.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Гражданин РФ арестован в Израиле за запуск дрона возле аэропорта
Российского туриста, мужчину 46 лет, арестовала полиция Израиля по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе международного аэропорта Бен-Гурион.
Обновлено в 06:59
Спорт
Непряева объяснила, почему не смогла догнать Йохеуг в эстафете
Обновлено в 08:24
Кино
Стала известна дата выхода новых «Охотников за привидениями»
Сотрудники кинокомпании Sony Pictures назвали дату выхода новой части легендарного фильма «Охотники за привидениями».
Обновлено в 05:15
Политика
Песков: Поддержка Японией санкций мешает подписанию мирного договора
Поддержка Японией санкций против России мешает заключению мирного договора между двумя странами.
Обновлено в 07:47