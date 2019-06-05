Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»РИА Новости вчера в 21:51
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
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Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь.
— Мария Захарова, российский дипломатНациональная служба новостей вчера в 02:01
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.Национальная служба новостейвчера в 02:01
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