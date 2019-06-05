Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»РИА Новости вчера в 21:51

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
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Мария Захарова
Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь.
— Мария Захарова, российский дипломатНациональная служба новостей вчера в 02:01
с чего всё началось

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма. Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Национальная служба новостейвчера в 02:01

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Захарова прокомментировала Лайфу подготовку Киевом стратегии «возвращения Крыма»

Life.ruвчера в 04:07

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Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

РИА Новостивчера в 21:51

Захарова оценила намерение Зеленского обсудить стратегию «возвращения Крыма» с НАТО и ЕС

Телеканал 360°вчера в 06:59

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

РЕН ТВвчера в 23:03

Захарова поддела Зеленского: на призыв к украинцам вернуться домой отозвался лишь Саакашвили

ТВ Центрвчера в 03:22

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Национальная служба новостейвчера в 02:01
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
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Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
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Общество

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В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
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Общество

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Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
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Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
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Авто

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Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
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Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией

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Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

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Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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