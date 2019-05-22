Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в СШАRT на русском 18:04

И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся.

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Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США

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