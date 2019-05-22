Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в СШАRT на русском 18:04
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
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И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 16:11
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Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Футбол
Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей
После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Экономика
Рост объема потребкредитования наличными в январе - апреле замедлился вдвое
Рост объема потребительского кредитования наличными в январе - апреле 2019 года составил 27% против 60-процентного роста за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Общество
Жара в Египте достигла 50 градусов
Аномальную для мая жару зафиксировали в Египте. Столбик термометра в Каире преодолел отметку в 50 градусов.
Обновлено в 13:08
Авто
Aston Martin представил DBS Superleggera в стиле автомобиля Бонда
Британский автопроизводитель представил суперкар DBS Superleggera в особой версии в честь 50-летия фильма о спецагенте Джеймсе Бонде, которая получила название Bond Special Edition.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Общество
Россиянин сфотографировался на права с дуршлагом на голове
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Новое уголовное дело против Порошенко возбудили на Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 12:41
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных
Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено в 17:15
Политика
Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ
Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Общество
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медицинским картам
Жители России получат круглосуточный доступ к своим медицинским документам к 2024 году.
Обновлено в 04:01
Хоккей
Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением
Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
Обновлено в 15:21
Политика
Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено в 08:31
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Миссия МВФ спешно покидает Украину
Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 03:53