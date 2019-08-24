с чего всё началось

Когда Макрон говорит об единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Ей отведена одна роль – роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она, в отличие от России, ничего Европе дать неспособна.

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор". Схожее послание политик также разместил на своей странице в Facebook.

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

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Политика Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.

Шоу-бизнес Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни В комментариях под фото Примадонна отечественного шоу-бизнеса обратилась к верным почитательницам и своим сверстницам, посоветовав женщинам бороться с меланхолией и радоваться каждому прожитому дню.

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