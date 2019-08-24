Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во ВладивостокеRT на русском вчера в 03:03
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
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То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС вчера в 02:43
с чего всё началось
В свою очередь, Омелян, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» заверил, что Европа действительно будет простираться «», только в том случае, если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «», сообщает «ПолитНавигатор».Пятый каналвчера в 01:13
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Не оставили без ответа: российские политики ответили на слова об украинском флаге над Владивостоком
Приморская газетавчера в 21:08
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