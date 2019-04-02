Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с РоссиейRT на русском 08:53
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
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Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 09:13
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
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