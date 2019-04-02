Захарова оценила решение Украины укрепить границу с РоссиейRT на русском 08:53

Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

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Происшествия Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.

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Политика Президент Алжира объявил об отставке Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.

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