Политика

Захарова прокомментировала решение Украины укрепить границу с РоссиейКапитал страны 11:22

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Украины ускорить укрепление границы с РФ. По ее словам, данный момент как раз является подходящим, для того, чтобы предотвратить массовый исход электората перед вторым туром президентских выборов.
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Мария Захарова
Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу.
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