Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолётаRT на русском 04:18
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Футбол
Лига Европы. Шведы рассудят «Спартак» и «Тун» в Москве
Панджич ранее уже обслуживал матчи с участием российских клубов – в 2014 году он работал на матче отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Краснодар" на выезде обыграл эстонский "Калев" (4:0). Напомним, что ответный матч "Спартака"и "Туна" состоится в Москве 15 августа.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Космос
Жители Флориды напугались вторжения инопланетян
Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено в 12:06
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика
Китай поддержал Пакистан после обострения ситуации вокруг Кашмира
Китай заявил о своей обеспокоенности обострением ситуации между Индией и Пакистаном по вопросу Кашмира, сказал член Госсовета, глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с прибывшим в Пекин с официальным визитом пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Huawei представила собственную альтернативу Android
Huawei представила операционную систему Harmony OS, которую можно использовать на любом типе устройств, включая смартфоны, носимые устройства, компьютеры, бортовые компьютеры автомобилей и «умные» колонки.
Обновлено в 05:06
Автоспорт
Боттас назвал плюсы и минусы текущего сезона
Обновлено в 13:24
Здоровье
Ученые рассказали о чувствах человека перед смертью
Перед непосредственной уходом у людей пропадает чувство голода, отключается речь, теряется зрение, но осязание и слух продолжают работать.
Обновлено в 07:41
Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
Презентация компактного седана Hyundai Xcent нового поколения запланирована на март 2020 года, сообщили представители корейского авпроизводителя.
Обновлено в 13:07
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Спорт
Шипулин раскритиковал руководство СБР
Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.
Обновлено в 12:37
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Футбол
Малком рассказал об отношениях с Дзюбой
Обновлено в 11:54
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Не секрет, что у „Зенита“ с „Сочи“ хорошие отношения». Медведев объяснил, почему петербургские футболисты едут на юг
Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев объяснил большое количество петербургских футболистов, ушедших в «Сочи».
Обновлено в 10:37