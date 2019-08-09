Политика
Захарова оценила пропуск Украиной российского самолетаГазета.Ru 05:25
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство, несмотря на запрет. Украинские диспетчеры пошли на данный шаг, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
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Перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова.
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Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД
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