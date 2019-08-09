Политика

Захарова оценила пропуск Украиной российского самолетаГазета.Ru 05:25

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство, несмотря на запрет. Украинские диспетчеры пошли на данный шаг, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.
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Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта

RT на русском04:18

Захарова назвала отличной новость о разрешении Киева на пролет российского лайнера

ТАСС05:00

Захарова поблагодарила Киев за разрешение на пролет российскому самолету

РБК04:41

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Газета.Ru05:25

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

URA.Ru03:58

Захарова поблагодарила Украину, пропустившую российский самолет

РЕН ТВ03:47

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Известия03:13
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Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини

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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
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Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару

На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".
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В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

Обновлено в 06:52
Политика

Экс-кандидат в президенты Киргизии Бабанов прибыл на родину

Бывший кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов прибыл в Бишкек. Об этом сообщает 9 августа издание 24.kg.
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За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Футбол

Нападающий «Зенита» Джорджевич перейдет в «Локомотив»

Игорь Глушевич в разговоре со Sport24.ru заявил, что его клиент намерен перейти в «Локомотив», если «Зенит» одобрит трансфер.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова встретилась с девочкой Айшой из Ингушетии, которую, по версии следствия, истязала её собственная тётя.
Обновлено в 06:59
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей

В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Авто

Паркетник Buick Encore GX получил в США трёхцилиндровые моторы

Кроссовер Encore GX для Северной Америки будет выпускаться в Южной Корее.
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Кино

Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге

Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Общество

Штормовые порывы ветра зафиксировали в Москве

Днем в пятницу на территории новой Москвы зафиксировали порывы ветра до 21 метра в секунду, сильный ветер сохранится в городе до вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:14
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Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова.
Обновлено в 06:36
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Еще двух человек задержали по делу о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 03:45
Экономика

Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»

Сделка может пройти по следующему сценарию: Сбербанк получит 80% в ООО "Союзмультфильм", дочерней компании ФГУП.
Обновлено вчера в 17:04
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В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
Обновлено в 00:18
Политика

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году

Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
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Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД

Центризбирком привлек к перепроверке подписей, представленных незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, серьезную группу экспертов, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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