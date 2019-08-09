Политика

Захарова оценила пропуск Украиной российского самолетаГазета.Ru 05:25

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство, несмотря на запрет. Украинские диспетчеры пошли на данный шаг, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.
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Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Известия03:13

Захарова поблагодарила Украину за разрешение на пролет российского лайнера

ТАСС05:00

Захарова поблагодарила Киев за разрешение на пролет российскому самолету

РБК04:41

Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета

Газета.Ru05:25

Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта

RT на русском04:18

Захарова поблагодарила Украину, пропустившую российский самолет

РЕН ТВ03:47

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

URA.Ru03:58
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие

На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Экономика

Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара

В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".
Обновлено в 11:29
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

Обновлено в 07:35
Политика

Эмбарго РФ считают неоправданным в ЕС

"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 11:53
Общество

СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа

СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье

Стало известно, что чувствует человек перед смертью

Никто до сих пор не знает, что именно испытывает человек в момент смерти.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».
Обновлено в 04:21
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин поделилась «пляжным» фото с супругом Александром Цекало

Модель и актриса Дарина Эрвин поделилась с Instagram-подписчиками «пляжным» фото с супругом Александром Цекало.
Обновлено в 10:35
Общество

Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму

Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Автоспорт

Квят выступил против сокращения тестов

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал инициативу сокращения предсезонных тестов.
Обновлено в 07:29
Политика

«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина

Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Бавария» хочет арендовать Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич заинтересовал «Баварию» Мюнхенцы планируют взять 30-летнего хорвата в аренду и уже сделали предложение итальянскому клубу.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике

На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежее фото, показав, как ее мама выглядит в купальнике.
Обновлено в 07:28
Игры

Gears 5 ушла на золото — сюжетную кампанию покажут на gamescom 2019

Обновлено в 11:19
Происшествия

Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.
Обновлено в 10:02
Финансы

Канадский банк простил клиентам долги по кредиткам

В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга

Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
Обновлено в 11:09
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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