Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООНRT на русском вчера в 21:52
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 02:40
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Авто
Раскрыта внешность нового Opel Corsa
В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков
Следственный комитет прекратил уголовное преследование 22-летнего Михаила Перкова по делу о применении насилия в отношении двух сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму.
Обновлено в 06:10
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с Димой Биланом
На днях в эфире радиостанции Love Radio Яна Рудковская призналась, что до встречи с Плющенко она состояла в романтических отношениях со своим подопечным Димой Биланом.
Обновлено в 07:12
Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны.
Обновлено в 05:35
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Авто
Новая Toyota Supra получила тюнинг от TDR
От "обычной" Supra версия в тюнинге TDR отличается наличием множества аэродинамических элементов.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Интернет подскажет врачам, как лечить больных
С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций - утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, рассказала в интервью "РГ" замминистра здравоохранения России Елена Бойко.
Обновлено в 06:23
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Полпред президента в СЗФО обеспокоен ростом преступности в частях ЗВО
Число зарегистрированных преступлений в подразделениях Западного военного округа (ЗВО) в 2018 году выросло по сравнению с предыдущим на 20%.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Модель, блогер и бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила о разводе с Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 06:23
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Обновлено в 06:35
Политика
В эфире Би-Би-Си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
Обновлено в 07:51
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Политика
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22