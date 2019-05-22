Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООНRT на русском 03:21

Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу.

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.

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Политика Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.

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Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Армия и оружие Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

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