с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала включение Южных Курил в состав Японии на карте, подготовленной Токио к Олимпиаде 2020 года.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Происшествия СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Экономика Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптек В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ».

Происшествия В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку Двое сотрудников петербургского управления Роспотребнадзора были задержаны в служебном кабинете при получении взятки в 300 тысяч рублей.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество Низкое атмосферное давление в Москве 9 августа побило рекорд 1941 года Атмосферное давление в Москве 9 августа опустилось до 732,2 мм рт. ст. и побило рекорд 78-летней давности.

Происшествия Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.

Музыка Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.

Происшествия Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Происшествия СК возбудил дело против мэра Туапсе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.

Политика МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Футбол Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном» «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Наука Археологи Греции нашли останки колоссального доисторического корабля Раскрыты итоги первого сезона исследований после обнаружения у побережья Греции древних затонувших кораблей.

Общество Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Происшествия Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.

Происшествия Суд арестовал сдавшегося властям экс-президента Киргизии Атамбаева Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Сергей Слесарев.

Политика В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов "Есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые возможно будут происходить, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Армия и оружие Захарова заявила, что США до сих пор не принесли Японии извинения за атомные бомбардировки Ни один президент США до сих пор не принес народу Японии извинения за страшные и бессмысленные с военной точки зрения атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов Конкретные цифры в «Роскосмосе» не назвали, так как зарплата космонавтов является персональными данными, однако известен размер окладов сотрудников компании.