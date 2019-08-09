Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией ЯпонииRT на русском 08:28
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН 08:45
с чего всё началось
Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.РБК01:10
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