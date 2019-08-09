Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией ЯпонииRT на русском 08:28

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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с чего всё началось
Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии
, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
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