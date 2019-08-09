с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Общество Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.

Политика Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Политика Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Армия и оружие В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.

Политика Совфед конкретизирует места для митингов Верхняя палата подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера – и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить», подтвердил председатель комиссии Андрей Климов.

Политика Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.

Политика 20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.

Общество Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Происшествия В Турции произошли взрывы на оружейном складе на границе с Сирией Начался пожар, жители ближайших домов эвакуированы В турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, произошло несколько взрывов на оружейном складе, передают телеканал NTV и агентство Haberturk.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Общество В России впервые выловили сельдяного короля В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.

Экономика Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.

Кино «Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.

Политика Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Футбол Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Авто Под британской маркой MG выпустили китайский пикап Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской группе SAIC, вывела на тайский рынок первый в своей истории пикап — рамный Extender.