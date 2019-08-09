Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией ЯпонииRT на русском 08:28
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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с чего всё началось
Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо.Известия09:59
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9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
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Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
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В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
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В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
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Начался пожар, жители ближайших домов эвакуированы В турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, произошло несколько взрывов на оружейном складе, передают телеканал NTV и агентство Haberturk.
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Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
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В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
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Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
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«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию
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Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
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В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
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Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
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Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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Под британской маркой MG выпустили китайский пикап
Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской группе SAIC, вывела на тайский рынок первый в своей истории пикап — рамный Extender.
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Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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