Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией ЯпонииRT на русском 08:28
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Захарова рассказала, когда МИД РФ ответит Токио на «японские Курилы» карты Олимпиады-2020
Национальная служба новостей06:10
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Экономика
Uber получил самый большой убыток за всю историю компании
В самой компании рассчитывают сократить свои потери до $3–3,2 млрд по итогам года. Выручка Uber прибавила 14% и достигла $3,17 млрд.
Обновлено в 05:38
Наука
Британские ученые обнаружили восстанавливающую зубы молекулу
Обновлено в 08:37
Технологии
Хакеры научились писать сообщения в WhatsApp за пользователей
Израильская компания Check Point, работающая в области кибербезопасности, обнаружила уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, которая позволяет подделывать сообщения, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:24
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.
Обновлено в 10:02
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Общество
Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты
Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах - впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.
Обновлено в 06:00
Экономика
Правительство примет меры для снижения себестоимости строящегося жилья - Мутко
Может этого не произойдет у крупных застройщиков, но у малых и средних маржинальность и доходность резко упадет с квадратного метра.
Обновлено в 10:27
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Футбол
Игнашевич рассказал, что выбирал между «Торпедо» и другим клубом
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о том, как принимал решение возглавить московский клуб.
Обновлено в 10:59
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Новая шаверма с кишечной палочкой открылась на Непокоренных
Обновлено в 08:34
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку
Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.
Обновлено в 08:16
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39