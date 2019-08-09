с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Авто BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.

Происшествия Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Экономика Uber получил самый большой убыток за всю историю компании В самой компании рассчитывают сократить свои потери до $3–3,2 млрд по итогам года. Выручка Uber прибавила 14% и достигла $3,17 млрд.

Технологии Хакеры научились писать сообщения в WhatsApp за пользователей Израильская компания Check Point, работающая в области кибербезопасности, обнаружила уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, которая позволяет подделывать сообщения, сообщает Bloomberg.

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Происшествия Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.

Общество Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах - впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.

Экономика Правительство примет меры для снижения себестоимости строящегося жилья - Мутко Может этого не произойдет у крупных застройщиков, но у малых и средних маржинальность и доходность резко упадет с квадратного метра.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Футбол Игнашевич рассказал, что выбирал между «Торпедо» и другим клубом Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о том, как принимал решение возглавить московский клуб.

Общество В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.

Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.

Футбол Тун — Спартак 2:3 Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.

Политика «Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.