Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией ЯпонииRT на русском 08:28

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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с чего всё началось
Карта Японии с маршрутом эстафеты олимпийского огня, опубликованная на официальном сайте
 летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, содержит в своем составе южную часть российских Курильских островов.
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