с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Общество Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Экономика Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.

Шоу-бизнес Гомосексуал Рики Мартин впервые показал семимесячную дочь Рики Мартин впервые опубликовал фото своей семимесячной дочери Люсии. 47-летний пуэрто-риканский поп-певец разместил снимок в Instagram.

Политика Украина и США ведут переговоры о новых поставках ПТРК Javelin Вашингтон готов продать украинской армии противотанковые ракетные комплексы Javelin, подтвердил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.

Общество Тарифы на мобильную связь для крымчан «заморожены» Ранее оператор сообщил, что тарифы на мобильную связь для жителей Крыма, использующих тарифный план «Супер МТС (Кубань)», будут повышены 12 августа текущего года.

Футбол Гол Месси признан лучшим по версии УЕФА Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Политика Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Политика Трамп заявил, что у Байдена «не все дома» Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала фото Лизы Галкиной в дизайнерском купальнике Алла Пугачева показала поклонникам младшую дочь в купальнике от российского дизайнера.

Наука Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

Происшествия «Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июля «Мосгортранс» подал иски к участникам не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, которая прошла 27 июля в центре столицы, из-за того что они перекрыли проезжую часть.

Авто На тестах замечен обновленный внедорожник SsangYong Rexton В Сети появились первые снимки обновленного рамного внедорожника SsangYong Rexton.

Политика В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.