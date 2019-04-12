Политика
Захарова объяснила всю суть встречи Путина и Ким Чен Ына в РоссииРоссийский Диалог 13:57
Дипломат в эфире радиостанции прокомментировала визит председателя госсовета КНДР во Владивосток. Мария Захарова назвала встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок дипломатии США.
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Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, не сочтите за троллинг, тем более за какой-то там цинизм, сарказм, но если говорить емко, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений.
— Мария Захарова, российский дипломатРоссийская газета 13:24
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Футбол
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим переведена в реанимацию
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Обновлено в 14:31
Здоровье
Всеобщая многодетная диспансеризация стартует в Москве
В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
Обновлено в 10:10
Общество
Из дома на Петроградке выползла змея
Змею заметили жители Петроградского района Петербурга. Рептилия выползла из щели дома на Большой Посадской улице.
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Наука
Физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок
Ученые-физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок.
Обновлено 23 апреля в 18:01
Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
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Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Хоккей
НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»
Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс».
Обновлено в 13:15
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.
Обновлено в 08:47
Хоккей
Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
Обновлено в 11:28
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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Общество
Аналоговое телевидение задержится в России до 14 октября
Третья волна запланирована на начало лета. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Авто
УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС
Обновлено в 15:18
Экономика
Шереметьево в 2020 году планирует увеличить пассажиропоток на 19%
"В 2019 и 2020 гг. прогнозируется увеличение пассажиропотока на 13,5% и 18,7% соответственно", - указано в отчете.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01