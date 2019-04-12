Захарова объяснила всю суть встречи Путина и Ким Чен Ына в РоссииРоссийский Диалог 13:57

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Дипломат в эфире радиостанции прокомментировала визит председателя госсовета КНДР во Владивосток. Мария Захарова назвала встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок дипломатии США.

Захарова объяснила всю суть встречи Путина и Ким Чен Ына в России

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