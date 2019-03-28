Политика
Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в ВенесуэлеИзвестия 07:23
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Читать в источнике
Оценить62
Россия не меняет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает. В отличие от граждан в Вашингтоне, чьи заявления я только что процитировала. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что это принципиальная позиция российской стороны, которой мы неукоснительно следуем.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Происшествия
Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Анну Плетневу в детстве дразнили из-за маленького роста
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Технологии
В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом
ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:48
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Суд арестовал первых задержанных в Крыму сторонников террористов
Киевский районный суд Симферополя накануне отправил под арест двух из 20 подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», задержанных накануне в Крыму.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Политика
В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 06:27
Энергетика
«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Экономика
Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук
Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Здоровье
Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов дал полезные советы в Instagram
«Особое внимание главный внештатный торакальный хирург минздрава Краснодарского края Владимир Порханов уделил внимание проблеме курения и поделился секретами профессионального благополучия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
Обновлено в 05:21
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Облик городов Крыма привяжут к их историко-культурному наследию
Создание архитектурного облика городов Крыма будет привязано к их историко-культурному наследию, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов
Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей.
Обновлено в 09:09
Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю
После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 05:17
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42