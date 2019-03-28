Политика

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в ВенесуэлеИзвестия 07:23

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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Мария Захарова
Россия не меняет баланса сил в регионе, Россия никому не угрожает. В отличие от граждан в Вашингтоне, чьи заявления я только что процитировала. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что это принципиальная позиция российской стороны, которой мы неукоснительно следуем.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 06:11

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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