Политика
Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела СкрипалейRT на русском 12:44
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
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Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Комсомольская правда11:00
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