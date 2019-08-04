Политика

Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела СкрипалейRT на русском 12:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
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Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей

RT на русском12:44

Захарова: новые санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»

ТАСС10:10

Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»

Комсомольская правда11:00

МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

РБК10:45

Захарова поведала о «мощнейшем доказательстве» сфабрикованности дела Скрипалей

Вести.Ru10:31

Захарова рассказала, что доказывают антироссийские санкции США из-за Скрипалей

Газета.Ru10:15

Захарова разоблачила новые санкции США

URA.Ru12:37
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