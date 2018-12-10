Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не считает нарушением антикоррупционного законодательства свое участие в программе НТВ "Дачный ответ". Выпуск передачи, в котором веранду к загородному дому родителей Захаровой переделали в стиле старинной русской усадьбы, вышел в эфир 9 декабря.

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