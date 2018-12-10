Общество
Захарова не считает взяткой роскошную веранду от НТВ
Захарова не считает взяткой роскошную веранду от НТВИнфорос09:34
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не считает нарушением антикоррупционного законодательства свое участие в программе НТВ "Дачный ответ". Выпуск передачи, в котором веранду к загородному дому родителей Захаровой переделали в стиле старинной русской усадьбы, вышел в эфир 9 декабря.
Инфорос09:34
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Штраф за отсутствие техосмотра возвращается
Для случаев, если фирма выдала диагностическую карту на автомобиль, который на техосмотр даже не приезжал, штраф для сотрудника пункта ТО составит 10 тыс. руб. При повторном нарушении будет применяться уже дисквалификация специалиста или штраф до 500 тыс. руб. для самой фирмы.
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Крым в обозримой перспективе сможет побить рекорд 1988 года, когда полуостров посетили 8,3 миллиона туристов, заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
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