Политика
Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit
Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от BrexitРБК04:47
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
РБК04:47
Уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю: да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 03:48
с чего всё началось
«Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и её российским зеркалом, шокируют», — написала спикер МИД.RT на русском03:31
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Политика
Песков прокомментировал учения ФСО в Кремле с применением вертолетов
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Армия и оружие
СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии
Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видеозаписи ведения огня по российским военным в Сирии, а также с мест крушений самолёта Су-24М и вертолёта в 2015 году.
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Политика
Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово
В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника.
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Политика
Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
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Армия и оружие
«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
Крушение Ил-20 Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль.
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Политика
Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости
Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе.
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Лавров в Риме проводит встречу с главой МИД Иордании
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Политика
Начальника ГРУ Коробова похоронили на Троекуровском кладбище
Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов в пятницу похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает корреспондент ТАСС с места события.
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Политика
Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из Интерпола
Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
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Зампред правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов 23 ноября заявил, что в России в ближайшем будущем планируется построить как минимум восемь современных ледоколов.
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Госсекретарь США: Каравану мигрантов закрыт путь в страну
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