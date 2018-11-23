Политика

Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit
РБК
04:47

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
РБК04:47
Мария Захарова
Уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю: да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 03:48
с чего всё началось
«Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и её российским зеркалом, шокируют», — написала
 спикер МИД.
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Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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