Захарова назвала вопиющим инцидент с российским дипломатом в ЧехииСвободная Пресса 06:30

Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия. Разумеется, подобные конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны.

Россия не оставит без ответа ситуацию с российским дипломатом в Чехии, которому в аэропорту Праги отказали во въезде. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, случившиеся является «вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны».

Захарова назвала вопиющим инцидент с российским дипломатом в Чехии

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