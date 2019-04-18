Политика

Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифомТАСС 09:03

Межнациональные отношения Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.
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Мария Захарова
Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 06:31

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Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифом

ТАСС09:03

Захарова рассказала о потерях Евросоюза из-за непризнания российского Крыма

ИА Крыминформ07:24

Захарова в Ялте назвала изоляцию Крыма мифом

ФАН07:08

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

РИА Новости06:31

Изоляция – миф: Захарова о развитии связей Крыма с зарубежными странами

РИА Новости Крым07:06

Захарова пригласила критикующих Крым на полуостров

КИА06:50

Захарова назвала мифом международную изоляцию Крыма

RT на русском08:27
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Политика

МИД РФ возмущен осквернением обелиска советским воинам в Польше

Москва возмущена фактом осквернения обелиска советским воинам в польском Яворе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено в 09:15
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов

В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

ЦИК Украины перенесла время теледебатов Зеленского и Порошенко

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о переносе времени проведения дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко с 20 часов на 21 час.
Обновлено в 13:02
Общество

Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд из-за наследства

Истцом выступил некий (некая) Бик А.В. 33-летняя вдова Марьянова Ксения Бик, а также его отец и сын выступают ответчиками.
Обновлено в 11:47
Общество

Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет

Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.
Обновлено в 07:26
Авто

Toyota показала новый ProAce City

Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Политика

Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заручился поддержкой депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Обновлено в 12:42
Политика

Посольство России заявило, что Лондон мнит себя мировым лидером по санкциям

Постановление британского правительства об антироссийских санкциях отражает видение Лондоном своей международной роли в качестве глобального лидера по определению санкционной политики.
Обновлено в 12:45
Политика

На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран

В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме

Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Политика

Порошенко попросил украинцев не дать превратить страну в Малороссию

Президент Украины Петр Порошенко обратился к нации перед вторым туром выборов главы государства.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Челябинске загорелся бизнес-центр гостиницы «Аврора»

В Челябинске загорелся деловой центр "Аврора", здание которого является пристроем к одноименной гостинице.
Обновлено в 08:47
Политика

Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе, написал заявление о своей отставке.
Обновлено в 11:31
Спорт

Жулин не верит в смену гражданства Туктамышевой и Загитовой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о разговорах по поводу смены гражданства фигуристками Медведевой, Загитовой и Туктамышевой. из-за перехода во взрослые соревнования учениц Тутберидзе.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм отпраздновала 45-летие пончиками в кафе

Празднование 45-летия стартовало в одном из кафе Лос-Анджелеса, куда Бекхэм отправилась вместе с мужем и наследниками – 20-летним Бруклином, 16-летним Ромео, 14-летним Крузом и младшей дочкой Харпер.
Обновлено в 11:33
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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