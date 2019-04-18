Политика

Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифомТАСС 09:03

Межнациональные отношения Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.
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Мария Захарова
Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 06:31

Подробнее о событии

Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифом

ТАСС09:03

Захарова пригласила критикующих Крым на полуостров

КИА06:50

Захарова в Ялте назвала изоляцию Крыма мифом

ФАН07:08

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

РИА Новости06:31

Изоляция – миф: Захарова о развитии связей Крыма с зарубежными странами

РИА Новости Крым07:06

Захарова назвала мифом международную изоляцию Крыма

RT на русском08:27

Захарова рассказала о потерях Евросоюза из-за непризнания российского Крыма

ИА Крыминформ07:24
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Общество

Велопрокат в Москве заработает с 25 апреля

Велопрокат в Москве начнёт работать в полном режиме на следующей неделе.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Общество

Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей

В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Политика

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
Обновлено в 13:20
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Интернет

Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей

Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
Обновлено в 05:08
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Политика

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Кино

Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Морпех США назвал единственный способ победить Россию и Китай

Обновлено в 14:11
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor

Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Политика

Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не было

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:48
Политика

Порошенко призвал не допустить превращения Украины в Малороссию

Робот голосом президента Украины Петра Порошенко призывает жителей страны голосовать за него во втором туре выборов.
Обновлено в 12:17
Экономика

Новикомбанк открыл офис обслуживания в Калуге

До конца 2019 года Новикомбанк планирует открыть офисы в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Перми, Челябинске, Рыбинске, Ульяновске и Воронеже.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в избиении инвалида

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в избиении инвалида, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:42
Политика

На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины

Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты

22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Футбол

Диего Коста отказался от тренировки с «Атлетико»

Ранее нападающий мадридского клуба был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление арбитра Нападающий мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста не вышел на тренировку, пишет AS.
Обновлено в 12:49
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Космос

В Перми испытали новейший ракетный двигатель

Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ

Обновлено в 13:54
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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