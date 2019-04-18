Политика
Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифомТАСС 09:03
Межнациональные отношения Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.
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Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 06:31
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Общество
Велопрокат в Москве заработает с 25 апреля
Велопрокат в Москве начнёт работать в полном режиме на следующей неделе.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Общество
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Политика
Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
Обновлено в 13:20
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Интернет
Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе
Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
Обновлено в 05:08
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Политика
Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского
Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Политика
Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не было
Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:48
Политика
Порошенко призвал не допустить превращения Украины в Малороссию
Робот голосом президента Украины Петра Порошенко призывает жителей страны голосовать за него во втором туре выборов.
Обновлено в 12:17
Экономика
Новикомбанк открыл офис обслуживания в Калуге
До конца 2019 года Новикомбанк планирует открыть офисы в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Перми, Челябинске, Рыбинске, Ульяновске и Воронеже.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в избиении инвалида
Петербургские полицейские задержали подозреваемого в избиении инвалида, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:42
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты
22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Футбол
Диего Коста отказался от тренировки с «Атлетико»
Ранее нападающий мадридского клуба был дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление арбитра Нападающий мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста не вышел на тренировку, пишет AS.
Обновлено в 12:49
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Космос
В Перми испытали новейший ракетный двигатель
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10