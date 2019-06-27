Политика
Захарова назвала украинских моряков заложниками КиеваИзвестия 07:26
Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» в четверг, 27 июня.
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