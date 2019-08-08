Политика

Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страныRT на русском 03:07

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны. Как сообщает РИА Новости, Захарова выразила надежду на здравомыслие всех сторон конфликта в Киргизии.
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В МИД РФ назвали события в Киргизии внутренним делом этой страны

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