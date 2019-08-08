Политика
Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страныRT на русском 03:07
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны. Как сообщает РИА Новости, Захарова выразила надежду на здравомыслие всех сторон конфликта в Киргизии.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Происшествия
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
Обновлено в 07:42
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам
Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
ФАС примет решение по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре
Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева сообщила, что ведомство планирует принять решение по сделке между «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре — после завершения анализа рынка такси.
Обновлено в 07:36
Здоровье
17-летний подросток из Новосибирска заразился клещевым энцефалитом
Представители Министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили о том, что 17-летний житель областного центра Сунтанулло Забиров заразился клещевым энцефалитом и впал в кому.
Обновлено в 07:57
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв
ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.
Обновлено в 06:27
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Кино
Нагиев и Назаров сыграют в новом сериале
В продолжении истории развернётся битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два «вражеских лагеря», — рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала СТС.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Министры обороны США и России посетят Монголию
Министр обороны США Марк Томас Эспер и заместитель министра обороны России Александр Фомин 8 августа посетят Монголию с визитом, сообщает пресс служба министерства обороны Монголии.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие
СВР получила право распоряжаться научными данными из разряда гостайны
Служба внешней разведки РФ пополнила список российских спецслужб, которые имеют полномочия распоряжаться сведениями в области экономики, науки и техники, отнесенными к государственной тайне, соответствующий президентский указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:09
Политика
Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение
Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 07:17
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Политика
В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии
"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский намерен легализовать азартные игры на Украине
Действующий президент Украины Владимир Зеленский выступил на бизнес-форуме, прошедшем в Стамбуле, и поделился планами о легализации азартных игр в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Экономика
Росстат сообщил о серьезном росте цен на хлеб
В России за первые 7 месяцев этого года цены на хлеб выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше всего подорожал черный хлеб.
Обновлено в 05:35
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев намерен уйти из клуба
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии
Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03