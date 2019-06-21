Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»Новый Крым 07:03
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
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Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 05:44
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
Ростуризм советует приостановить продажу туров в Грузию
Российским туроператорам, турагентам рекомендовано приостановить реализацию туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране.
Обновлено в 13:49
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд
Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Политика
В Кремле назвали протесты в Тбилиси русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают протесты в Тбилиси, которые начались 20 июня, как русофобскую провокацию.
Обновлено в 06:14
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожаловалась на жизнь балерины
Анастасия Волочкова вновь разразилась тирадой о своем слишком тяжелом пути к славе и успеху.
Обновлено в 14:33
Политика
Лукашенко ожидает Путина на закрытии II Европейских игр
Президент России Владимир Путин планирует приехать на закрытие II Европейских игр в белорусскую столицу Минск 30 июня.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Мировое сообщество отметило Международный день борьбы с БАС
В Международный день борьбы с БАС в фонде призывают поддержать людей с БАС пожертвованиями, которые позволят фонду, с одной стороны, расширять парк дыхательного оборудования, а с другой — развивать обучающие программы, которые помогут врачам в регионах, в том числе, осуществлять респираторную поддержку людей с БАС.
Обновлено в 10:18
Футбол
Неймар принял все выдвинутые «Барселоной» условия для трансфера
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в каталонский клуб.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Общество
Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж
Обновлено в 12:34
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Общество
Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах
Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в эротичном боди поздравила выпускников в Кремле
Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Intel намерена снизить цены на свои процессоры
По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Сотрудники штаба Навального в Петербурге утверждают, что им удалось заснять на видео, как в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали
Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
Обновлено в 04:50