Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»Новый Крым 07:03
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
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Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 05:44
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Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
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Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
Ростуризм попросил туроператоров остановить продажу туров в Грузию
Агентство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях, а российским туроператорам приостановить продажу туров до нормализации ситуации.
Обновлено в 14:19
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Неожиданная версия: Сталин стал жестоким, потому что в детстве попал под колеса фаэтона
Ленин 4 июля даже запросил Орджоникидзе, почему наркома оторвали от отдыха, просил прислать заключение врачей о состоянии его здоровья.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у учеников
В школе Минусинска в Красноярском крае замдиректора по учебно-воспитательной работе уличили в снятии отпечатков пальцев у учеников с целью «поимки вора», сообщает издание «Проспект Мира».
Обновлено в 10:17
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине
Греческие археологи отчитались о результатах очередной экспедиции к берегам острова Саламин и рассказали о найденных артефактах времен битвы при Саламине, которая произошла в четыреста восьмидесятом году до нашей эры.
Обновлено в 08:33
Политика
США добавили в черный список пять китайских компаний
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено в 19:05
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу на западе Москвы
Неизвестный в ходе конфликта устроил стрельбу из газового оружия на западе Москвы.
Обновлено в 16:58
Спорт
Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке
Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Общество
Названа смертельная опасность долгого рабочего дня
Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Россия представит первый танк, напечатанный на 3D-принтере
«Уралвагонзавод» анонсировал выход новой военной техники, которая будет представлена на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссоверов марки SsangYong.
Обновлено в 06:52
Авто
Новый BMW X3M станет самым продаваемым автомобилем M-серии
После дебюта нового BMW X3M журналисты завалили баварцев исключительно положительными отзывами о кроссовере.
Обновлено в 09:28