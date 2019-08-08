Политика

Захарова назвала ситуацию в Киргизии «внутренним делом страны»URA.Ru 04:50

Ситуация в Киргизии, где спецназ пытался взять штурмом резиденцию экс-главы государства Алмазбека Атамбаева, является внутренним делом страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

МИД России рассматривает ситуацию в Киргизии как внутреннее дело страны

Коммерсантъ03:22

Россия прокомментировала события в Киргизии

Lenta.ru03:37

Захарова ответила на вопрос о приезде Атамбаева в Россию

Газета.Ru03:37

Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним делом

РБК04:12

Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны

RT на русском03:07

Захарова заявила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны

ТАСС03:06

Захарова не располагает информацией,обращался ли Атамбаев к РФ из-за проведения в Киргизии операции по его задержанию

Эхо Москвы03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Спецслужбы: Сторонники Атамбаева прятались за живым щитом из детей

Обновлено в 03:12
Политика

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Игры

Эволюция покемона удивила фанатов группы «Kiss»

Наибольший интерес у фанатов вызвала эволюция одного из покемонов - многие игроки считают, что Обстагун вполне мог бы сойти за участника группы Kiss.
Обновлено в 04:40
Общество

Сквер у Театра драмы вернули Екатеринбургу

Обновлено в 04:59
Происшествия

В офис ФБК Навального пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Общество

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась

Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Авто

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Энергетика

Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе

Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя

Обновлено в 03:43
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Технологии

Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний

Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Политика

Китай и Япония возобновили стратегический диалог впервые за семь лет

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что новый раунд стратегического диалога между Японией и Китаем состоится 10 августа и станет первым с 2012 года.
Обновлено в 04:39
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан

Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Технологии

Тверские учёные придумали, что делать с «бесполезными» частями льна

Обновлено в 05:11
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом

В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

F-35 потренировался воевать с Россией

Обновлено в 05:14
Футбол

Мальфатти: «Не знаю причины разлада между Каррерой и Глушаковым, уверен, Массимо не совершал ошибок»

Не знаю причины разлада между Каррерой и Глушаковым, но уверен, что Массимо не совершал ошибок.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

System76 Adder WS: мобильная рабочая станция на базе Linux

Компания System76 анонсировала портативный компьютер Adder WS, рассчитанный как на создателей контента и исследователей, на и на любителей игр.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине казино

Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное