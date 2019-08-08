Политика
Захарова назвала ситуацию в Киргизии «внутренним делом страны»URA.Ru 04:50
Ситуация в Киргизии, где спецназ пытался взять штурмом резиденцию экс-главы государства Алмазбека Атамбаева, является внутренним делом страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Игры
Эволюция покемона удивила фанатов группы «Kiss»
Наибольший интерес у фанатов вызвала эволюция одного из покемонов - многие игроки считают, что Обстагун вполне мог бы сойти за участника группы Kiss.
Обновлено в 04:40
Общество
Сквер у Театра драмы вернули Екатеринбургу
Обновлено в 04:59
Происшествия
В офис ФБК Навального пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Энергетика
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе
Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Технологии
Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний
Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Политика
Китай и Япония возобновили стратегический диалог впервые за семь лет
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что новый раунд стратегического диалога между Японией и Китаем состоится 10 августа и станет первым с 2012 года.
Обновлено в 04:39
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан
Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом
В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
F-35 потренировался воевать с Россией
Обновлено в 05:14
Футбол
Мальфатти: «Не знаю причины разлада между Каррерой и Глушаковым, уверен, Массимо не совершал ошибок»
Не знаю причины разлада между Каррерой и Глушаковым, но уверен, что Массимо не совершал ошибок.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
System76 Adder WS: мобильная рабочая станция на базе Linux
Компания System76 анонсировала портативный компьютер Adder WS, рассчитанный как на создателей контента и исследователей, на и на любителей игр.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06