Политика

Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним деломРБК 04:12

Представитель ведомства добавила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны. Захарова отметила, что впоследствии МИД даст им более глубокую оценку.
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