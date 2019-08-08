Политика
Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним деломРБК 04:12
Представитель ведомства добавила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны. Захарова отметила, что впоследствии МИД даст им более глубокую оценку.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 11:14
Политика
В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала, кому стоит забыть о сырах с плесенью, пишет «АиФ».
Обновлено в 11:22
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Предприниматель выделил полку в магазине для домашних заготовок
В Екатеринбурге предприниматель Иван Зайченко выделил полку в своём магазине, чтобы местные жители смогли продать свои домашние заготовки.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Яшин получил новый административный арест на 10 суток
Обновлено в 11:22
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов
«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций»,— заявил господин Завалунов (цитата по ТАСС).
Обновлено в 11:11
Авто
Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Политика
Разработчики World of Tanks поспорили с Трампом о вреде онлайн-игр
Современные видеоигры позволяют человеку расслабиться, отдохнуть и не влияют на общий уровень агрессии, считает глава издательского подразделения Wargaming в СНГ и представитель всемирно известной игры World of Tanks Андрей Муравьёв.
Обновлено в 08:12
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Общество
Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд
Обновлено в 11:09
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Культура
Конкурс «Уроки Победы» пройдет по десяти номинациям – Нарышкин
Конкурс «Уроки Победы» пройдет по десяти номинациям, сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Обновлено в 05:04
Общество
Более 60% магазинов в РФ не подписывают продукцию с заменителем молока
Около 2/3 магазинов (63%) не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира» и не отделили такие продукты от продукции с молочным жиром.
Обновлено в 00:58
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Спецподразделения антихакеров появятся в российской армии
Подразделения для защиты «военного интернета» создадут в российской армии.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43