Политика
Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофическойПолитика Сегодня вчера в 18:02
Ситуация вокруг Brexit в Великобритании катастрофическая, шаги Лондона не устраивают ни поданных, ни международное сообщество. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Все новые всплески по Скрипалям приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по Brexit. Это был прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК вчера в 19:32
с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»
4 марта 2018 года неизвестно кто отравил на юго-западе Англии международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондон незамедлительно обвинил во всем Москву и ввел санкции.Комсомольская правдавчера в 16:00
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Происшествия
В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах
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Политика
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Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
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Выхлопную трубу заткнут новым штрафом
Обновлено вчера в 17:06
Спорт
Биатлонист Никита Поршнев выиграл золотую медаль на Универсиаде
Поршнев преодолел дистанцию за 52 минуты 16,9 секунды, допустив два промаха. Серебро завоевал ещё один российский биатлонист Эдуард Латыпов.
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Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможной полной потере газового транзита
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Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
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В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
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Армия и оружие
Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
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Экономика
Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов
Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Общество
Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»
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Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Политика
На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция
Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено вчера в 14:35
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»
"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Захарова: дело Скрипалей доведут до конца
История со Скрипалями будет доведена до конца. Россия ведет собственное расследование.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Восьмого марта в московском регионе потеплеет до плюс 8
Собеседник агентства добавил, что оттепель продолжится, как минимум, до 9 марта - в субботу в столичном регионе ожидается местами до 9 градусов тепла.
Обновлено в 03:38
Энергетика
Украина снизила импорт газа из Европы на 20% с начала года
В январе — феврале 2019 года Украина снизила импорт природного газа из Европы на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 02:48
Общество
В Чечне появится «женское такси»
Обновлено вчера в 15:42
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Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Технологии
Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay
Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay.
Обновлено в 02:44
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Путин принял приглашение посетить Катар
Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, сроки визита будут согласованы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Замначальника УМВД Бердска задержали по делу о продаже вещдоков
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Медведев назначил Костареву замглавы Минстроя РФ
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Спорт
Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают»
В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек
Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Орешкин хотел бы поработать президентом
Министр экономического развития страны Максим Орешкин заявил, что хотел бы поработать президентом России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Политика
Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки
Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки.
Обновлено в 01:55