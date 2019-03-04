Политика
Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофическойРИА Новости 16:31
Ситуация с Brexit катастрофическая, шаги правительства Британии во главе с Терезой Мэй не устраивают ни подданных королевства, ни международное сообщество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде".
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Все новые всплески по Скрипалям приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по Brexit. Это был прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 19:32
с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»
4 марта 2018 года неизвестно кто отравил на юго-западе Англии международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондон незамедлительно обвинил во всем Москву и ввел санкции.Комсомольская правда16:00
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Число погибших от торнадо в Алабаме увеличилось до 22
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Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
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Обновлено в 23:11
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США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 18:47
Политика
Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу
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Общество
«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России
Издание отмечает, что российские продавцы опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в работе системы.
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Экономика
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Обновлено в 20:10
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Происшествия
Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком
Три члена семьи из Великобритании перенесли операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших их предрасположенность к раку.
Обновлено в 22:34
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
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Политика
Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 23:00
Политика
WP: США пытаются помешать арабским странам наладить отношения с Асадом
Власти США препятствуют попыткам арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Обновлено в 23:32
Происшествия
Сотрудники ФСБ изъяли нелегально хранившееся оружие у жителей Кузбасса
Сотрудники ФСБ изъяли у двух жителей города Новокузнецка Кемеровской области незаконно хранившиеся оружие, в том числе пулемет Максима, боеприпасы и заготовки для изготовления оружия.
Обновлено в 23:33
Здоровье
Врачи дали советы по безопасному поеданию блинов на Масленицу
Врачи рассказали, что два–три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем.
Обновлено в 20:33
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Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
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Обновлено в 04:47
Политика
Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита
Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
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Спорт
Лыжница Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019
Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Хабаровске подростки избили женщину в торговом центре
Местных СМИ сообщили о том, что жительницу Хабаровска девочки-подростки сфотографировали во время посещения туалета в торговом центре.
Обновлено в 23:45
Происшествия
Три палестинца протаранили на машине группу израильских военных
Палестинцы протаранили на автомобиле группу израильских военных и были обезврежены ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 23:05
Хоккей
«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного
Минобороны РФ подписало контракт с Центром Хруничева на запуски ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" с военными спутниками с космодромов Восточный (Амурская область) и Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 23:00
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«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А
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Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера
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Обновлено в 23:33
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Политика
Посол России потребовал от британских СМИ извинений за клевету
Принести извинения за клевету потребовал от газеты Mail on Sunday российский посол в Британии Александр Яковенко.
Обновлено в 13:14
Политика
Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей
Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии
Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено вчера в 14:42