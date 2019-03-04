Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофическойРИА Новости 16:31

4 марта 2018 года неизвестно кто отравил на юго-западе Англии международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондон незамедлительно обвинил во всем Москву и ввел санкции.

с чего всё началось

Все новые всплески по Скрипалям приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по Brexit. Это был прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем.

Ситуация с Brexit катастрофическая, шаги правительства Британии во главе с Терезой Мэй не устраивают ни подданных королевства, ни международное сообщество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде".

Политика WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.

Политика Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.

Политика Экс-министр экономразвития Иркутской области стал и. о. первого вице-премьера Забайкалья Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник на оперативном совещании с краевыми властями представил региональным властям и. о. первого вице-премьера края.

Общество Мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила, что его матери Елене не говорили об отравлении сына, передает РИА "Новости".

Политика На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинение его вдовы Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.

Происшествия Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.

Политика Медведев рассказал о худших подозрениях перед выборами на Украине Москва озабочена ходом предвыборной кампании на Украине. Об этом болгарской газете «Труд» рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Космос Марсианская база для ученых и туристов открылась в Китае Марсианская база, которая имитирует нахождение на Красной планете, открыла свои двери для ученых и туристов в провинции Цинхай в Китае.

Экономика Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам 18 февраля эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Происшествия Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Энергетика Налоговый манёвр несёт убытки нефтяникам Компания VYGON Consulting подсчитала, что налоговый манёвр с начала года принёс нефтяникам 55 млрд рублей убытков.

Шоу-бизнес Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.

Политика Организаторы в Одессе выставили для Порошенко 5 литров воды Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что во время мероприятия, кроме традиционной бутылки с водой, которую ставят всем спикерам, для украинского президента подготовили огромную пятилитровую.

Политика Российский посол ждет от британской газеты извинений за клевету Посольство России в Великобритании потребовало извинений у издания The Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко, которого газета обвинила в шпионаже.

Общество Православные встречают Масленицу Самыми важными днями считались понедельник — день встречи Масленицы, четверг, когда гулянья входили в полную силу, и Прощеное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды.

Политика Власти Чада сообщили о закрытии границы с Ливией Власти Чада 3 марта сообщили о закрытии границы с Ливией.

Политика Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае своей победы.

Культура Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.

Политика «Ъ» сообщил о возвращении Пристанскова в «Норникель» Экс-глава Росимущества Дмитрий Пристансков станет вице-президентом компании "Норникель", сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.

Культура Шнуров пожаловался на Instagram и перешел в Telegram Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров создал свой Telegram-канал. Об этом он сообщил в своем Instagram.