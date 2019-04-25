Захарова назвала саммит РФ и КНДР исправлением ошибок дипломатии СШАЭкономика сегодня 13:17

Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, не сочтите за троллинг, тем более за какой-то там цинизм, сарказм, но если говорить емко, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений.

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