Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2RT на русском 09:27

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
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МИД назвал русофобией проект санкций США по «Северному потоку-2»

РБК11:04

«Очередной виток русофобских мер» — Захарова о новых американских санкциях

REGNUM10:40

Россия высказалась о санкциях США по «Северному потоку-2»

Lenta.ru10:25

Захарова назвала санкции США по «Северному потоку - 2» витком русофобии

Газета.Ru11:21

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

RT на русском09:27

Захарова назвала законопроект о санкциях по «Северному потоку - 2» новым витком русофобии

ТАСС09:23

Захарова назвала проект о санкциях против «Северного потока – 2» русофобией

РИА Новости10:45
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Политика

Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников

5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Общество

Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях

Обновлено в 03:20
Политика

МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика

В МЧС поблагодарили США за предложение помощи в тушении лесных пожаров

Обновлено в 09:53
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа

Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

Обновлено в 06:00
Политика

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Суд арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане

Суд в Татарстане арестовал двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемых в подготовке теракта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей

Обновлено в 10:52
Политика

Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона

Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Участнику массовых беспорядков в Москве предъявили обвинение

Обновлено в 11:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика

«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток-2» сверх плана

Инвестиции "Газпрома" в проект строительства газопровода в 2018 году "Северный поток-2" превысили план, составив 103,3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 11:18
Политика

Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Футбол

«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»

"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году

Обновлено в 07:36
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза

В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено в 09:37
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