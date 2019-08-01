Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

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