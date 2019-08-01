Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2RT на русском 09:27
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа
Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане
Суд в Татарстане арестовал двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемых в подготовке теракта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 04:57
Политика
Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика
«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток-2» сверх плана
Инвестиции "Газпрома" в проект строительства газопровода в 2018 году "Северный поток-2" превысили план, составив 103,3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 11:18
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»
"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено в 09:37