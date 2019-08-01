Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2RT на русском 09:27
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
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Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Футбол
Габигол о продолжении карьеры: «Мое будущее не зависит от меня»
Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
Обновлено в 13:20
Политика
Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Овечкин отреагировал на критику властей со стороны Панарина
Овечкин в январе 2008 года заключил со «столичными» 13-летнюю сделку на общую сумму 124 миллиона долларов.
Обновлено в 12:15
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
Обновлено в 14:22
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Россия приветствует решение Сирии объявить перемирие в Идлибе
Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе, теперь слово за действующими там группировками.
Обновлено в 14:25
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика
США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 15:03
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Культура
Мемуары Сноудена поступят в продажу 17 сентября
Обновлено в 10:50
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Политика
Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы»
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».
Обновлено в 07:04
Игры
Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
Обновлено в 11:58