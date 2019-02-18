Политика
Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в ВенесуэлуГазета.Ru 10:28
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА "Новости". Она отметила, что более эффективным было бы снятие санкций и разблокирование счетов госпредприятий страны.
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Захарова назвала провокацией планы США доставить 23 февраля гумпомощь в Венесуэлу
Московский Комсомолец10:30
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Футбол
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