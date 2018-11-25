Политика

Захарова назвала провокацией действия ВМС Украины в Керченском проливе
Известия
15:25

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Керченском проливе, назвав действия ВМС Украины провокацией.
Известия15:25
Мария Захарова
В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии.
— Мария Захарова, российский дипломатРоссийская газета 16:44

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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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