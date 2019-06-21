Политика

Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокациейНародные новости 05:36

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии. По ее словам, это кошмарная провокация.
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Мария Захарова
Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 05:44

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