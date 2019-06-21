Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокациейНародные новости 05:36
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии. По ее словам, это кошмарная провокация.
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Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось.
— Мария Захарова, российский дипломатРЕН ТВ 05:44
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
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Гаджеты
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Общество
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Обновлено вчера в 09:51
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
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Общество
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Политика
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Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
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Происшествия
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Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
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Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Гаджеты
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Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Политика
США намерены отговорить Индию от покупки российских С-400
В ходе предстоящего визита в Индию глава Госдепа США Майк Помпео намерен поднять тему покупки индийской стороной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России.
Обновлено в 14:27
Авто
Названы самые востребованные бизнес-седаны на рынке РФ
В отчетный период россияне приобрели 2 939 новых бизнес-седанов.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
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В гей-параде, который состоится в Киеве 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-участников «АТО».
Обновлено в 16:00
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan
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Обновлено в 13:32
Спорт
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Обновлено в 15:12
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
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Обновлено в 05:00
Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»
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Обновлено в 16:33
Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
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Обновлено в 14:23
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
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Обновлено в 14:49
Общество
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Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
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