Политика

Захарова отреагировала на продление ареста ВышинскомуГазета.Ru 09:27

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала в фейсбуке на продление ареста главе "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. До этого стало известно, что Вышинскому продлили арест до 19 сентября.
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Мария Захарова
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