Политика
Захарова отреагировала на продление ареста ВышинскомуГазета.Ru 09:27
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала в фейсбуке на продление ареста главе "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. До этого стало известно, что Вышинскому продлили арест до 19 сентября.
Читать в источнике
Оценить
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября. Стыд и позор. Вот и все европейские ценности.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 09:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Общество
Россияне перейдут на электронные паспорта
Пилот по выдаче стартует в 2020 году в Москве.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Игры
В Steam началась распродажа в честь годовщины высадки человека на Луну
Обновлено вчера в 16:19
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Оборонке запретят госзакупки импортной продукции
Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Футбол
Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Москве осудили четверых мужчин, «лечивших» наркоманов изоляцией
Четверо мужчин осуждены на сроки от 5 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за похищение алко- и наркозависимых людей под видом оказания медицинской помощи в реабилитационных центрах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 10:16
Общество
Врача в Новосибирске уволили после рассказа об ужасных условиях труда
Заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники №2 Романа Салова уволили после его публичного рассказа о ужасных условиях лечения и низкой зарплате, он намерен обжаловать решение в суде, рассказал Sibnet.ru сам врач.
Обновлено в 06:44
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Гибралтар продлил задержание танкера Grace 1 на 30 дней
Суд Гибралтара постановил продлить на 30 дней до 15 августа задержание танкера Grace 1, который якобы вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 07:15
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать и хранить сезонные ягоды
Хранить ягоды тоже нужно правильно, а мыть — перед употреблением, говорится в опубликованном 19 июля сообщении Роскачества.
Обновлено в 02:06
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко дала сыну необычное имя
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко дала сыну необычное имя Екатерина Колисниченко определилась с именем для новорожденного сына.
Обновлено в 01:47