Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРИА Новости вчера в 15:53

Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле

ТАСС00:15

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

РИА Новостивчера в 15:53

В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

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МИД РФ объяснил нахождение российских специалистов в Венесуэле

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Газета.Ruвчера в 12:50

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

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В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы

Комсомольская правдавчера в 14:23
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Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Наука

Для мужчин разработали таблетку-контрацептив

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Политика

Министр образования России оценил студентов из Кыргызстана

О студентах из Кыргызстана, которые учатся в российских вузах, высказался министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
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Политика

В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие

Израиль нанес удары по сектору Газа

Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено вчера в 03:03
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО

Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Общество

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо

Обновлено вчера в 09:51
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Кино

Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали

Обновлено вчера в 15:52
Хоккей

«Эдмонтон» забросил восемь шайб в ворота «Лос-Анджелес Кингз»

Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Медведев объявил о новом налоге для ИП

Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Наука

Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье

Обновлено вчера в 21:04
Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русских

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме

Обновлено в 00:37
Авто

Mitsubishi показала экстремальный вариант пикапа L200

Напомним, что обновленная линейка пикапов от Mitsubishi была представлена еще в прошлом году, она получила другую внешность в новом фирменном стиле Mistubishi, носящем название Dynamic Shield, многосоставную 2-уровневую оптику, переработанную тормозну систему и два варианта полного привода.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав

Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля

Сотрудники МВД и федеральной службы охраны (ФСО) задержали злоумышленников, которые пытались украсть часть кабеля специальной связи около Кремля.
Обновлено вчера в 11:20
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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