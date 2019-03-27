Политика
Захарова назвала основания присутствия российских военных в ВенесуэлеТАСС 00:15
Захарова отметила, что нахождение специалистов РФ на территории этого латиноамериканского государства регулируется соглашением между правительствами России и Боливарианской Республики о ВТС, подписанным в мае 2001 года, которое своевременно прошло все необходимые ратификационные процедуры в обеих странах.
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Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Экономика
«Магнит» в 2018 году сократил прямые поставки вина почти в два раза
Другие ретейлеры напротив увеличили прямой импорт. В 2017 году ретейлер находился в первой пятерке импортеров вина.
Обновлено в 02:43
Хоккей
«Арена-Омск» будет снесена, на её месте будет построена новая арена
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что «Арена-Омск» будет снесена, а вместо неё построена новая.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Салаватский роддом вернут государству
Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок
Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Нюша призналась, что поправилась после родов
Многие отмечают, что я поправилась. И это действительно так (ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов).
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Хоккей
Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге
"Матч звезд КХЛ 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Медведев. Предыдущий Матч звезд в январе этого года проходил в Казани.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов
Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 02:50
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты
27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии
Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Почетный президент «Манчестер Сити» Хэлфорд умер в возрасте 77 лет
Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:14
Политика
СМИ назвали ответственных за атаку на посольство КНДР в Мадриде
СМИ сообщили об ответственных за нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие
Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза
Автомобили каршеринга следует оснастить приборами для сканирования сетчатки глаза, чтобы не допустить за руль водителей-наркоманов.
Обновлено в 02:34
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35