Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в ВенесуэлеВести.Ru 17:11

Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле

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