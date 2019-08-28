Политика
ТАССЗахарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
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Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Коммерсантъ 09:36
Футбол
Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»
22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.
Sports.ru 11:15
Космос
NASA создаёт атомные часы для дальнего космоса
В случае, если итоги эксперимента будут признаны удачными, такие атомные часты NASA планирует использовать в одном из своих беспилотных кораблей, который отправят в дальний космос.
HotGeo вчера в 15:04
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Интерфакс вчера в 09:55
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Футбол
Соболев и «Динамо»: интерес бело-голубых носит предметный характер
Спорт-Экспресс 11:48
Политика
США ужесточили пошлины против Китая
Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Национальная служба новостей вчера в 00:45
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Транспорт
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
Турпром 04:44
Хоккей
«Адмирал» обыграл «Спартак» в последнем матче перед стартом сезона КХЛ
Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока обыграли московский "Спартак" в последнем для обеих команд контрольном матче перед началом сезона КХЛ, "красно-белые" проиграли четыре подряд контрольных матча.
РИА Новости 12:22
Культура
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
Вокруг ТВ 06:31
Музыка
Лолита не сдержала слез на сцене из-за Украины
Популярная певица Лолита не смогла сдержать эмоций, находясь на сцене фестиваля "Новая волна" в Сочи.
РЕН ТВ 10:33
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.
Вести.Наука 08:07
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне»
Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечал день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.
RuNews24.ru 11:08
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Авто
В России появится новый бюджетный кроссовер Geely SX11
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24
Политика
Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Футбол
«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru 10:48
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52