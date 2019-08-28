Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
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